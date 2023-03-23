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Усі підрозділи армії росії у Новій Каховці залишили місто, — Генштаб

Сьогодні 18:57
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Станом на 22 березня всі підрозділи армії росії, які були розміщені в населеному пункті Нова Каховка Херсонської області, залишили місто.

Новости Днепра про Усі підрозділи армії росії у Новій Каховці залишили місто, — Генштаб

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Як повідомляють військові, перед цим окупанти обходили найближчі помешкання місцевого населення з метою наживи та «конфісковували» у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Новости Днепра про Усі підрозділи армії росії у Новій Каховці залишили місто, — Генштаб

Також у низці населених пунктів тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області загарбники почали пошуки громадян з проукраїнскою позицією. Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України.

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Новости Днепра про Усі підрозділи армії росії у Новій Каховці залишили місто, — ГенштабУкраїнська Новости Днепра про Усі підрозділи армії росії у Новій Каховці залишили місто, — ГенштабРусский

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