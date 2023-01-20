Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

У жовтні до нас звернулася дівчина, яка стверджувала, що знайшла в батончику EatMe уламок канцелярського ножа.

За словами дніпрянки, вона придбала його в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі, а коли почала їсти, то відчула щось тверде на зубах. Виявилося, що це шматочок металу. Дівчина сказала, що телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла, в чому проблема. Пізніше стало відомо, що дівчина проковтнула шматочок металу. Вона звернулась до лікарні. Медики зробили рентген і виявили уламок у шлунку (3 мм).

Після публікації новини виробник батончиків написав нам, щоб прокоментувати цю ситуацію. У компанії зазначили, що жодних звернень щодо якості продукції від дніпрянки не надходило. Та додали, що розпочато внутрішнє розслідування. Але з його результатами нам так і не вдалося ознайомитися, хоча ми просили про це пресслужбу компанії.

Нещодавно стало відомо, що Держпродспоживслужба Дніпропетровської області провела власне розслідування. Виявилося, що у склад батончика потрапило лезо ножа. Комісія Держпродспоживслужби виявила чимало порушень, серед них – недотримання санітарних норм, неправильне зберігання продуктів і робота персоналу без спецодягу. Список усіх порушень – на фотографії нижче.

Інспекція зобов’язала компанію призупинити виробництво батончиків під цією торговою маркою на два тижні – з 13 до 26 січня. Протягом 10 робочих днів виробник зобов’язаний усунути всі невідповідності, які знайшла комісія. Якщо компанія не усуне виявлені проблеми, то всі матеріали передадуть до суду.

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