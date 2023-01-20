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  • Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

Сьогодні 18:24
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У жовтні до нас звернулася дівчина, яка стверджувала, що знайшла в батончику EatMe уламок канцелярського ножа.

Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

За словами дніпрянки, вона придбала його в LeSilpo на Єкатеринославському бульварі, а коли почала їсти, то відчула щось тверде на зубах. Виявилося, що це шматочок металу. Дівчина сказала, що телефонувала виробникові, проте оператор скинула дзвінок, як тільки клієнтка розповіла, в чому проблема. Пізніше стало відомо, що дівчина проковтнула шматочок металу. Вона звернулась до лікарні. Медики зробили рентген і виявили уламок у шлунку (3 мм).

Після публікації новини виробник батончиків написав нам, щоб прокоментувати цю ситуацію. У компанії зазначили, що жодних звернень щодо якості продукції від дніпрянки не надходило. Та додали, що розпочато внутрішнє розслідування. Але з його результатами нам так і не вдалося ознайомитися, хоча ми просили про це пресслужбу компанії.

Нещодавно стало відомо, що Держпродспоживслужба Дніпропетровської області провела власне розслідування. Виявилося, що у склад батончика потрапило лезо ножа. Комісія Держпродспоживслужби виявила чимало порушень, серед них – недотримання санітарних норм, неправильне зберігання продуктів і робота персоналу без спецодягу. Список усіх порушень – на фотографії нижче.

Інспекція зобов’язала компанію призупинити виробництво батончиків під цією торговою маркою на два тижні – з 13 до 26 січня. Протягом 10 робочих днів виробник зобов’язаний усунути всі невідповідності, які знайшла комісія. Якщо компанія не усуне виявлені проблеми, то всі матеріали передадуть до суду.

Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMe

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Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMeУкраїнська Новости Днепра про Усередині могло бути лезо ножа: у Дніпрі призупинили виробництво батончиків EatMeРусский

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