Усе тіло в ранах, які гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу

За словами зооволонтерки Ольги Уманчик, кішечці хтось намагався відірвати лапу. До клініки тварину привезли в жахливому стані. Усе тіло чотирилапої в ранах, які почали гнити. Шкіра вимазана зеленкою та марганцівкою.
Про це Ольга розповіла на своїй Facebook-сторінці.
Ветеринари зголосилися взятися за лікування тварини, але щоб поставити Лапку на ноги необхідно зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти підуть на ліки та утримання на стаціонарі.
Крім цього у кішки діагностували вірусний кальцевіроз, через який у тварини згнила половина язика. За словами волонтерки, чотирилапа тхне гноєм. Попри важкі поранення Лапка залишається при тямі та сподівається на порятунок.
Без нормального лікування кішка помре. Якщо у вас є змога допомогти фінансово бідній Лапці, то кошти на її порятунок можна перерахувати за реквізитами нижче.
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