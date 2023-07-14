Усе тіло в ранах, які гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу

У Дніпрі допомоги небайдужих людей потребує кішка Лапка.

За словами зооволонтерки Ольги Уманчик, кішечці хтось намагався відірвати лапу. До клініки тварину привезли в жахливому стані. Усе тіло чотирилапої в ранах, які почали гнити. Шкіра вимазана зеленкою та марганцівкою.

Про це Ольга розповіла на своїй Facebook-сторінці.

Ветеринари зголосилися взятися за лікування тварини, але щоб поставити Лапку на ноги необхідно зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти підуть на ліки та утримання на стаціонарі.

Крім цього у кішки діагностували вірусний кальцевіроз, через який у тварини згнила половина язика. За словами волонтерки, чотирилапа тхне гноєм. Попри важкі поранення Лапка залишається при тямі та сподівається на порятунок.

Без нормального лікування кішка помре. Якщо у вас є змога допомогти фінансово бідній Лапці, то кошти на її порятунок можна перерахувати за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299 Призначення “Благодійна допомога для кішечки Лапки”

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