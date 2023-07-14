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Усе тіло в ранах, які гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу

Сьогодні 16:23
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У Дніпрі допомоги небайдужих людей потребує кішка Лапка. 

Новости Днепра про Усе тіло в ранах, які гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапу

За словами зооволонтерки Ольги Уманчик, кішечці хтось намагався відірвати лапу. До клініки тварину привезли в жахливому стані. Усе тіло чотирилапої в ранах, які почали гнити. Шкіра вимазана зеленкою та марганцівкою. 

Про це Ольга розповіла на своїй Facebook-сторінці. 

Ветеринари зголосилися взятися за лікування тварини, але щоб поставити Лапку на ноги необхідно зібрати близько 10 тисяч гривень. Ці кошти підуть на ліки та утримання на стаціонарі. 

Крім цього у кішки діагностували вірусний кальцевіроз, через який у тварини згнила половина язика. За словами волонтерки, чотирилапа тхне гноєм. Попри важкі поранення Лапка залишається при тямі та сподівається на порятунок. 

Без нормального лікування кішка помре. Якщо у вас є змога допомогти фінансово бідній Лапці, то кошти на її порятунок можна перерахувати за реквізитами нижче. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішечки Лапки”

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Новости Днепра про Усе тіло в ранах, які гниють: у Дніпрі допомога потрібна кішці, якій намагалися відірвати лапуУкраїнська

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