Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустирі

У Дніпрі рятують котика Яшу, якого кинули помирати на пустирі.

Котика Яшу знайшли поруч з дачами. Як повідомила волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, тварину побили та кинути помирати у полі. Пухнастик дивом зміг доповзти до людей, аби попросити про допомогу. Помітили його, коли чотирилапий намагався йти по трасі, але постійно падав.

Наразі Яша у ветклініці під наглядом лікарів. За словами волонтерки, ветеринари були здивовані тому, що котик міг рухатися, маючи такі важкі травми. У тварини гнійний перелом лапи, зламані ребра та синці на всьому тілі.

Котика знеболили, поставили йому крапельницю та зробили першу операцію, однак попереду ще одне хірургічне втручання та реабілітація. На лікування Яші у притулку немає грошей, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян допомогти чотирилапому.

Для лікування Яші треба щонайменше 15 тисяч гривень. Наразі котик у стабільному стані, але без другої операції залишиться з інвалідністю.

Перерахувати кошти можна за реквізитами. Детальніше про Яшу ТУТ.

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Назначение “Благотворительная помощь для котика Яши”

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