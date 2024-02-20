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  • Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустирі

Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустирі

Сьогодні 20:15
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У Дніпрі рятують котика Яшу, якого кинули помирати на пустирі.

Новости Днепра про Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустирі

Котика Яшу знайшли поруч з дачами. Як повідомила волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, тварину побили та кинути помирати у полі. Пухнастик дивом зміг доповзти до людей, аби попросити про допомогу. Помітили його, коли чотирилапий намагався йти по трасі, але постійно падав. 

Наразі Яша у ветклініці під наглядом лікарів. За словами волонтерки, ветеринари були здивовані тому, що котик міг рухатися, маючи такі важкі травми. У тварини гнійний перелом лапи, зламані ребра та синці на всьому тілі.

Котика знеболили, поставили йому крапельницю та зробили першу операцію, однак попереду ще одне хірургічне втручання та реабілітація. На лікування Яші у притулку немає грошей, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян допомогти чотирилапому.

Для лікування Яші треба щонайменше 15 тисяч гривень. Наразі котик у стабільному стані, але без другої операції залишиться з інвалідністю. 

Перерахувати кошти можна за реквізитами. Детальніше про Яшу ТУТ.

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Куратор мини-приюта +380732350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение “Благотворительная помощь
для котика Яши”

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Новости Днепра про Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустиріУкраїнська

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