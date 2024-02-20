Усе тіло в переломах: у Дніпрі знайшли котика, якого побили та кинули помирати на пустирі

Котика Яшу знайшли поруч з дачами. Як повідомила волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик, тварину побили та кинути помирати у полі. Пухнастик дивом зміг доповзти до людей, аби попросити про допомогу. Помітили його, коли чотирилапий намагався йти по трасі, але постійно падав.
Наразі Яша у ветклініці під наглядом лікарів. За словами волонтерки, ветеринари були здивовані тому, що котик міг рухатися, маючи такі важкі травми. У тварини гнійний перелом лапи, зламані ребра та синці на всьому тілі.
Котика знеболили, поставили йому крапельницю та зробили першу операцію, однак попереду ще одне хірургічне втручання та реабілітація. На лікування Яші у притулку немає грошей, тому волонтерка просить небайдужих дніпрян допомогти чотирилапому.
Для лікування Яші треба щонайменше 15 тисяч гривень. Наразі котик у стабільному стані, але без другої операції залишиться з інвалідністю.
Перерахувати кошти можна за реквізитами. Детальніше про Яшу ТУТ.
Читайте також:
Автор:
Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу БпЛА
Шахрайку, яка у вересні видурила з 83-річної пенсіонерки гроші, засудили…
У Дніпрі невідомі вирішили зігріти купідончика з набережної.
У Дніпрі запланували відключення газу.