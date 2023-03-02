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Уряд у березні проведе індексацію пенсій на 20% – Шмигаль

Сьогодні 21:15
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Кабінет Міністрів України у березні проведе індексацію пенсій на 20%. Про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

Новости Днепра про Уряд у березні проведе індексацію пенсій на 20% - Шмигаль

«У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд проводить індексацію пенсій попри те, що законом України про Державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою.

«Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців», – заявив Шмигаль.

Проіндексують на 19, 7% пенсії для:
 
▪️5,2 млн “цивільних” пенсіонерів, яким пенсію призначено за Законом №1058 до 2020 р.,
▪️4,2 млн осіб з розміром мінімальних пенсійних виплат,
▪️0,5 млн пенсіонерів силових відомств, 
▪️94,5 тис осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.


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Новости Днепра про Уряд у березні проведе індексацію пенсій на 20% - ШмигальУкраїнська Новости Днепра про Уряд у березні проведе індексацію пенсій на 20% - ШмигальРусский

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