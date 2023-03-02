Уряд у березні проведе індексацію пенсій на 20% – Шмигаль

«У 2023 році пенсії для українців знову будуть підвищені. Вже цього березня уряд проведе індексацію пенсій на 20%. Під індексацію підпадатимуть усі категорії, визначені в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», – заявив Шмигаль.
Він зазначив, що за дорученням Президента Володимира Зеленського уряд проводить індексацію пенсій попри те, що законом України про Державний бюджет на 2023 рік така індексація не є обов’язковою.
«Уряд виконує свої зобов’язання перед людьми. Ми допомагаємо тим, хто цього найбільше потребує. Індексація виплат торкнеться більш ніж 10 мільйонів українців», – заявив Шмигаль.
Читайте також:
Автор:
У Нікополі в літній кухні, де було двоє чоловіків, вибухнула…
Німецький концерн Rheinmetall, за дорученням уряду Німеччини, відправив Україні в…
На жаль, досі є люди, які спекулюють на темі війни.
У Дніпрі продовжують наводити порядки в парку Глоби.