Уродженець Дніпра рік скуплявся карткою члена екіпажу, який загинув у авіакатастрофі в Броварах

Затримали уродженця Дніпровщини, який 14 разів скористався карткою одного із членів екіпажу гелікоптера ДСНС, який розбився у Броварах торік.

Цинічний злочин вчинив 35-річний уродженець Дніпровщини, зазначили копи Києва.

Нещодавно правоохоронці з’ясували, що чоловік тривалий час користувався чужою банківською карткою, яку знайшов на місці трощі гелікоптера ДСНС у Броварах, 18 січня 2023 року. Тоді загинув весь екіпаж, а також ексміністр МВС Денис Монастирський та його перший заступник Євгеній Єнін.

Копи встановили, що в січні 2023 року, на місці авіатрощі — падіння гелікоптера ДСНС, чоловік заволодів чужою розрахунковою карткою. Потім 14 разів використав її при придбанні різних товарів та знятті готівки.

Під час слідства копи з’ясували, що крадієм був мешканець Київщини, який переїхав туди з Дніпра. У нього вдома правоохоронці знайшли картку та інші докази злочину.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану та привласнення офіційних документів, за процесуальним керівництвом Броварської окружної прокуратури, слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 8 років за ґратами.

Незабаром для підозрюваного оберуть запобіжний захід.

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