Уранці росіяни знову завдали удару по Нікополю: є поранені

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Війська рф гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії.
За попередньою інформацією, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки.
У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються.
Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!
Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину.
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Росіяни продовжують системний терор Запорізької області.
Росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину.
Сьогодні вночі мешканці Дніпропетровської області чули вибухи.
Важлива інформація!