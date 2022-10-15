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Уранці росіяни знову завдали удару по Нікополю: є поранені

Сьогодні 09:46
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Сьогодні вранці російські окупанти знову завдали удару по Нікополю.

Новости Днепра про Уранці росіяни знову завдали удару по Нікополю: є поранені

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Війська рф гатили по мирних житлових кварталах з важкої артилерії.

За попередньою інформацією, поранені троє людей. Чоловік та дві жінки.

У місті понівечені будинки та адмінбудівлі. Деталі уточнюються.

Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що росіяни усю ніч тероризували Нікопольщину.

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Новости Днепра про Уранці росіяни знову завдали удару по Нікополю: є пораненіУкраїнська Новости Днепра про Уранці росіяни знову завдали удару по Нікополю: є пораненіРусский

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