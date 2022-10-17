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Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

Сьогодні 10:55
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Уранці 17 жовтня в Києві пролунали вибухи - росіяни атакували столицю дронами-камікадзе.

Новости Днепра про Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про чотири “прильоти”.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Є влучання по житловому будинку в Шевченківському районі, – йдеться в повідомленні.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами, – написав він.

Новости Днепра про Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

Новости Днепра про Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

Нині тривають рятувальні роботи, гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.

Чи є загиблі – уточнюємо інформацію, – повідомив мер столиці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подібні атаки на столицю не залякають українців.

Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, – написав він.

Водночас він заявив, що Україні потрібно більше ППО і якомога швидше.

У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети. 

 

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Новости Днепра про Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)Українська

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