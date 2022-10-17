Уранці окупанти атакували Київ дронами (ФОТО)

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про чотири “прильоти”.

Станом на 9.00 по Києву зафіксовано 4 прильоти. Ворог продовжує атакувати. Є влучання по житловому будинку в Шевченківському районі, – йдеться в повідомленні.

Пізніше мер столиці Віталій Кличко підтвердив, що в Шевченківському районі столиці стався вибух в житловому будинку.

На даний час із нього врятовані 18 людей. За попередньою інформацією, двоє мешканців залишаються під завалами, – написав він.

Нині тривають рятувальні роботи, гасіння зруйнованих будівельних конструкцій та розбір завалів.

Чи є загиблі – уточнюємо інформацію, – повідомив мер столиці.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що подібні атаки на столицю не залякають українців.

Росіяни думають, що їм це допоможе, але такі дії схожі на агонію, – написав він.

Водночас він заявив, що Україні потрібно більше ППО і якомога швидше.

У нас немає часу на повільні дії. Більше зброї для захисту неба і знищення ворога.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі українські захисники знищили 15 дронів-камікадзе та 3 крилаті ракети.