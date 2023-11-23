Уночі на Криворіжжі пролунав вибух: ворог атакував об’єкт інфраструктури

Близько опівночі у Криворізькому районі пролунав вибух. Як стало відомо, ворог спрямував ракету на об’єкт інфраструктури.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Також окупанти вночі обстріляли з важкої артилерії Червоногригорівську громаду Нікопольського району. На щастя, без руйнувань та постраждалих.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги!
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