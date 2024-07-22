Університет Дніпра – у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступ

У Facebook-спільноті “Новини вищої освіти” опублікували рейтинг університетів за кількістю заяв вступників, які були допущені до конкурсу. Про це також повідомили в Telegram-каналі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, який увійшов у десятку лідерів.
У публікації пресслужби університету повідомили що рейтинг вираховувався за підсумками перших трьох днів подання заяв на вступ до бакалаврату.
ДНУ імені Олеся Гончара посів 8 місце у рейтингу із загальною кількістю заяв у кількості 1319, з них – 967 на бюджет. Середній конкурсний бал вступників цього року становив 152.0.
Трійку лідерів посіли університети:
Рейтинг:
Нагадаємо, раніше ми писали, що два університети Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу.
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