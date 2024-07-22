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Університет Дніпра – у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступ

Сьогодні 09:35
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ДНУ імені Олеся Гончара ввійшов у десятку лідерів за кількістю заяв на вступ.

Новости Днепра про Університет Дніпра - у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступ

У Facebook-спільноті “Новини вищої освіти” опублікували рейтинг університетів за кількістю заяв вступників, які були допущені до конкурсу. Про це також повідомили в Telegram-каналі Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, який увійшов у десятку лідерів. 

У публікації пресслужби університету повідомили що рейтинг вираховувався за підсумками перших трьох днів подання заяв на вступ до бакалаврату. 

ДНУ імені Олеся Гончара посів 8 місце у рейтингу із загальною кількістю заяв у кількості 1319, з них – 967 на бюджет. Середній конкурсний бал вступників цього року становив 152.0.

Трійку лідерів посіли університети: 

  • 3 місце – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 2083 заяви, з них – 2023 на бюджет;
  • 2 місце – НТУ України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” – 2128 заяв, з них – 1636 на бюджет;
  • 1 місце – Національний університет “Львівська політехніка” – 2227 заяв, з них – 1659 на бюджет.

Рейтинг:

Новости Днепра про Університет Дніпра - у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступ

Нагадаємо, раніше ми писали, що два університети Дніпра потрапили до всесвітнього рейтингу.

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Новости Днепра про Університет Дніпра - у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступУкраїнська Новости Днепра про Університет Дніпра - у десятці лідерів в Україні за кількістю заяв на вступРусский

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