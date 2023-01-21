Унікальні колекції рослин можуть загинути: у Дніпрі ботсад потребує допомоги

Ботсад Дніпровського університету звертається до містян за допомогою.

Про це йдеться в повідомленні Української природоохоронної групи.

Ботсад Дніпровського національного університету наразі переживає складні часи. Через відключення світла та зменшення фінансування зросло навантаження на працівників, які не встигають доглядати за рослинами. Наразі Міносвіти фінансує лише освітній процес, тому в ботсаду заговорили про скорочення працівників.

За словами представників ботсаду, зараз за ним доглядає 22 людини. Площа саду – 27,5 гектарів. Найбільші проблеми з оранжереями та теплицями, де знаходяться унікальні рослини, які потребують постійного догляду.

Зараз працівники чергують позмінно та топлять буржуйки, щоб підтримувати тепло в теплицях. Колекційний фонд налічує близько 3,5 тисяч унікальний рослин. До прикладу, в оранжереї є тропічні пальми, яким понад. 90 років.

Наприклад, якщо в оранжереї впаде температура, понад 1500 таксонів рослин, серед яких 900 видів закритого ґрунту, загинуть.

Саме тому ботанічному саду потрібна ваша допомога. Роботи вистачає: потрібні руки для остеклення, обрізки. Потрібно заготовлювати землю, ґрунт, колоти та заготовляти дрова, копати компостні ями, переносити вантажі. Також є потреба в генераторі. Якщо ви маєте змогу та бажання допомогти, зателефонуйте за наступними номерами: (095) 382-21-30, (067) 366-37-64.

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