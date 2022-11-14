Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 15:06
просмотров

У Дніпрі є багато старовинних та красивих будівель, що переживають не найкращі свої часи. Багато  з них знаходяться у напівзруйнованому вигляді. Їх колись хотіли реконструювати, створювали проекти для реставрації, але згодом усе затихало. Одна з таких будівель знаходиться у Чечелівському районі. Колись біржа праці для бідних та безпритульних виглядає не найкращим чином.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

На одному з перехресть проспекту Нігояна знаходиться старовинний «Будинок праці». Зведена понад 100 років тому будівля сьогодні перебуває у жалюгідному стані. Він не має даху, вікон, перекриттів. Зі стін ростуть дерева. Це був приватний особняк, де розміщувалися нічліжки та їдальня для бідних. Його фасад був прикрашений унікальною ліпниною.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

У 1911 році вулиця, на якій вирішено було побудувати «Будинок праці» називалася Керосиновою. Дім звели на гроші кількох благодійників. Передбачалося, що будинок стане своєрідною біржею праці та фабрикою з виготовлення паперових пакетів, конвертів та клоччя, а роботу тут зможуть отримати бездомні, колишні в’язні, інваліди, а також ті, хто гостро потребує заробітку.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Частина кімнат будівлі була відведена під «кабінети», де працювали люди, а в одній з його частин була облаштована і «нічліжка», де можна було переночувати та отримати порцію обіду чи вечері. Співробітники працювали по 9 годин, мали перерву на обід.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Будинок був зведений коштом благодійників, але дотація на його утримання також виділялася з міського бюджету. Також Міська Дума надала для будівництва додаткові гроші.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Рішення про будівництво «Будинку праці» було прийнято в 1909 році, а зведено його було в 1911. Та враховуючи його призначення будинок виглядав дуже незвичайно: серед робочої слободи та хат-мазанок височів особняк у кілька поверхів з пишно оздобленим фасадом головного корпусу та скромним оформленням фасаду решти «частин» будівлі.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

У 1914 році «Будинок праці» переобладнали під військовий госпіталь, а після Першої світової війни будівля стала адміністративною.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Тут встигли «побувати» і санітарний відділ залізниці, суд, і навіть прокуратура одного з районів. У 1990-х роках будівля була приватизована, потім з неї хотіли зробити культурний центр, але щось не склалося. 

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

З того часу будівля стоїть і потроху руйнується, відкрита для всіх вітрів та дощів. Ліпнина головного фасаду подекуди збита, але все ще привертає увагу.

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)

Фото: блог Артема Костюка, група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

Читайте також:

Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Унікальна ліпнина на будівлі біржі праці: як виглядає колишня нічліжка для безпритульних у Дніпрі (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:09
    Гуфман заявив, що йде з посади першого заступника голови облради

    Перший заступник голови Дніпропетровської облради Гуфман повідомив, що йде з…

    Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:38
    Мешканець Дніпра продавав підроблені довідки для ухилянтів за 20 тисяч доларів

    У Дніпрі затримали ще одного "бізнесмена", який організував схему переправлення…

    У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:05
    У Дніпрі в багатоповерхівці на Набережній Перемоги згоріла квартира

    У Дніпрі згоріла квартира.

    Фортеця в оточенні води та болот: де спочатку планували облаштувати сучасне місто Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:19
    Фортеця в оточенні води та болот: де спочатку планували облаштувати сучасне місто Дніпро

    Нинішній Дніпро був заснований у 1776 році, але знаходився на…

    Наверх