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Унаслідок вибуху в Стамбулі є загиблі: правоохоронці говорять про терористичний акт

Сьогодні 16:58
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У Стамбулі посеред людної пішохідної вулиці пролунав вибух.

Новости Днепра про Унаслідок вибуху в Стамбулі є загиблі: правоохоронці говорять про терористичний акт

Вдень 13 листопада на вулиці Істікляль в турецькому Стамбулі пролунав вибух. Турецькі видання повідомили про те, що вже відомо про перших загиблих, а прокуратура Туреччини розглядає цей інцидент як терористичний акт.

Офіційних заяв від влади поки що немає.

За даними губернатора Стамбулу Алі Єрлікая, у результаті вибуху є загиблі. Раніше повідомлялося про близько 10 поранених.

Сьогодні, близько 16.20, на вулиці Істікляль у нашому районі Бейоглу стався вибух. На місце події були направлені наші бригади поліції, охорони здоров’я і пожежники. Є загиблі та постраждалі. Про розвиток подій буде повідомлено громадськості”, – зазначив губернатор.

 

 

Новости Днепра про Унаслідок вибуху в Стамбулі є загиблі: правоохоронці говорять про терористичний актУкраїнська

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