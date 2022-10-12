Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинка

Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинка

Сьогодні 10:16
просмотров

Окупанти знову кошмарили Нікопольщину.

Новости Днепра про Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинка

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли рятувальники Дніпропетровщини.

По Нікополю випустили 100 снарядів. На жаль, через обстріли постраждала 6-річна дівчинка та їх мама. Дитина залишилася без ніг, родину госпіталізували. З-під завалів дістали 42-річну мешканку Нікополя, вона також у лікарні в важкому стані. 

У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа. 

У Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються.

Читайте також:

Новости Днепра про Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинкаУкраїнська Новости Днепра про Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинкаРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Економимо електрику: росіяни вранці вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:54
    Економимо електрику: росіяни вранці вдарили по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині

    Третій день поспіль російські терористи атакують ракетами Дніпропетровщину.

    Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:00
    Наче крокодил: на Дніпропетровщині рибалка піймав гігантську щуку (ФОТО)

    Рибу порівняли з крокодилом.

    Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 жовтня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    Який радіаційний фон у Дніпрі та області 12 жовтня

    Важлива інформація!

    Загроза радіаційної аварії: ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:21
    Загроза радіаційної аварії: ЗАЕС знову знеструмлена через російські обстріли

    Через російські обстріли ЗАЕС знову на дизель-генераторах - окупанти пошкодили…

    Наверх