Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинка

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли рятувальники Дніпропетровщини.
По Нікополю випустили 100 снарядів. На жаль, через обстріли постраждала 6-річна дівчинка та їх мама. Дитина залишилася без ніг, родину госпіталізували. З-під завалів дістали 42-річну мешканку Нікополя, вона також у лікарні в важкому стані.
У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.
У Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються.
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