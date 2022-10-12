Унаслідок нічного обстрілу Нікополя без ніг залишилася 6 річна дівчинка

Окупанти знову кошмарили Нікопольщину.

Про наслідки ворожих обстрілів розповіли рятувальники Дніпропетровщини.

По Нікополю випустили 100 снарядів. На жаль, через обстріли постраждала 6-річна дівчинка та їх мама. Дитина залишилася без ніг, родину госпіталізували. З-під завалів дістали 42-річну мешканку Нікополя, вона також у лікарні в важкому стані.

У місті понівечено понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків, 2 дитсадки, школа, 2 підприємства, 3 магазини, кафе, офіс благодійного фонду, газопроводи та електромережа.

У Марганецькій та Мирівській громаді люди не постраждали. Масштаби руйнувань уточнюються.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: