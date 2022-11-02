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Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Сьогодні 19:46
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У Дніпрі на зупинках громадського транспорту почали встановлювати захисні споруди.

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Така конструкція складається із 11 секцій. У ній можуть уміститися 28 чоловік. Також усередині мають встановити лавочки та провести освітлення.

Крім того, у майбутньому цим укриттям планують надати естетичний вигляд – їх розмалюють відповідно до дизайн-коду міста.

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Усього у місті планують встановити близько 30 таких укриттів. Вони будуть як на правому, так і на лівому березі Дніпра.

Зазначимо, подібні зупинки-укриття є також у Харкові. Там обладнали сидячі місця, екран із камерами відеоспостереження та інформаційне табло із зазначенням маршрутів.

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)Українська Новости Днепра про Умістяться 28 чоловік: як у Дніпрі виглядають укриття на зупинках (ФОТО)Русский

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