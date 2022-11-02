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Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із Бахмуту

Сьогодні 17:35
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У Дніпрі рятують переселенця із Бахмуту, якому уламок ворожого снаряду залетів в голову.

Новости Днепра про Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із Бахмуту

Як розповів директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко, у медзакладі рятують переселенця із Бахмуту. Чоловіка звати Роман. Він отримав серйозне поранення, коли виїжджав з міста і потрапив під ворожий обстріл.

Без свідомості його доправили до лікарні в Дніпрі. За словами медиків, Роман чудом залишився живим, адже уламок снаряду залетів до головного мозку чоловік через щоку. Тоді всі бинти протекли кров’ю, а через ніс почала виділятися спинно-мозкова рідина.

Хірурги пішли на ризик та провели надскладну операцію. У Романа були ушкодження пазух носа, головного мозку та внутрішньої сонної артерії.

Новости Днепра про Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із Бахмуту

“Сьогодні провели повторне обстеження. Роман прийшов до свідомості. Сказав перше слово “мамо”. Почали відновлюватися мова та зір. Потихеньку почав їсти. Шви хірурги знімають”, – зауважив Сергій Риженко.

Новости Днепра про Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із Бахмуту

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Новости Днепра про Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із БахмутуУкраїнська Новости Днепра про Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із БахмутуРусский

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