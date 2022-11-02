Уламок залетів до головного мозку: у Дніпрі врятували переселенця із Бахмуту

У Дніпрі рятують переселенця із Бахмуту, якому уламок ворожого снаряду залетів в голову.

Як розповів директор обласної лікарні Мечникова Сергій Риженко, у медзакладі рятують переселенця із Бахмуту. Чоловіка звати Роман. Він отримав серйозне поранення, коли виїжджав з міста і потрапив під ворожий обстріл.

Без свідомості його доправили до лікарні в Дніпрі. За словами медиків, Роман чудом залишився живим, адже уламок снаряду залетів до головного мозку чоловік через щоку. Тоді всі бинти протекли кров’ю, а через ніс почала виділятися спинно-мозкова рідина.

Хірурги пішли на ризик та провели надскладну операцію. У Романа були ушкодження пазух носа, головного мозку та внутрішньої сонної артерії.

“Сьогодні провели повторне обстеження. Роман прийшов до свідомості. Сказав перше слово “мамо”. Почали відновлюватися мова та зір. Потихеньку почав їсти. Шви хірурги знімають”, – зауважив Сергій Риженко.

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