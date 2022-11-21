Уламок потрапив в хребет: у Дніпрі врятували бійця з Бахмуту, який підірвався на міні

У Дніпрі врятували бійця, якому уламок міни влучив в хребет.

Про історію хлопця розповів гендиректор лікарні Мечникова Сергій Риженко.

28-річний Андрій потрапив у лікарню після Бахмуту, де перед ним розірвалася міна. Після вибуху чоловік знепритомнів, останнє що він пам’ятає – яскраве полум’я. Його евакуювали до Дніпра.

Страшно, коли слова не ті. Убитий, поранений, живий, неживий – усе це чула мати про свого сина. Життя Андрія невпинно тануло, – розповів Сергій Риженко. У Андрій були забої головного мозку, поранення м’яких тканин шиї, рвана рана підщелепної ділянки, перелом правої гайморової пазухи з наявністю стороннього тіла. Найбільший уламок снаряду влучив в хребет, пошкодивши сонну артерію.

Понад 10 годин досвічені хірурги робили операцію. Їм вдалося вшити всі судини та рани. Воїна вже зняли з апарату штучної вентиляції легень. Поруч з Андрієм знаходиться його мама.

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