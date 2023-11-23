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  • Уламок потрапив у серце і перекривав артерії: у Дніпрі провели унікальну кардіоперацію

Уламок потрапив у серце і перекривав артерії: у Дніпрі провели унікальну кардіоперацію

Сьогодні 15:51
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У лікарні Дніпра із серця пораненого бійця витягли уламок снаряда.

Новости Днепра про Уламок потрапив у серце і перекривав артерії: у Дніпрі провели унікальну кардіоперацію

Про такі випадки раніше можна було прочитати тільки в профільній медичній літературі, а операції були одиничними. Проте з початком війни лікарня у Дніпрі перетворилася на фабрику, де хірургам доводиться творити дива чи не кожного тижня, рятуючи поранених воїнів. 

Цього разу уламок снаряда витягували із артерій 32-річного Ігоря, який отримав поранення в серце. 

Уламок в міокарді лівого шлуночка 2×1,3 см. Під час дослідження цей уламок змістився та мігрував у ліву стегнову артерію. Не гаючи часу, досвідчені судинні хірурги Олег та Яхійа протягом ночі вилучили уламок з артерії, який перекривав потік крові. Потім виконали відновлювальну операцію на стегновій артерії», – розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій. 

Наразі Івана відправили на подальше лікування.

Лікарня стала фабрикою спасіння для десятків тисяч поранених. Самі страшні випадки, які трапляються на передку, доставляються, як в останню інстанцію, саме сюди. Олег за дев’ять з половиною років війни зібрав справжній світовий досвід з рятування людських життів при комбат-травмі.
Пишаємося… З обнімашками та сльозами відправили Івана на подальше лікування, – розповів лікар.
 

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Новости Днепра про Уламок потрапив у серце і перекривав артерії: у Дніпрі провели унікальну кардіопераціюУкраїнська

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