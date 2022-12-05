Уламки в голові тепер назавжди: у Дніпрі рятували 12-річного хлопчика з інфарктом мозку 

Історію 12-річного Михайла розповіли в Першому медичному об’єднанні Львова.
Усе почалося в Бахмуті, коли на подвір’я родини Михайла прилетіла ракета. Обстріл застав їх, коли хлопчик з батьком поралися на городі.
Уламки від ворожої ракети розлетілися в різні сторони та поранили Михайла. На жаль, його батько загинув на місці від отриманих пошкоджень. Хлопчика ж терміново відправили до місцевої лікарні.
Один із десятка уламків потрапив в голову Михайлу, через що у хлопця стався інфаркт мозку. Крім цього, була пошкоджена сонна артерія. З тяжкими пораненнями дитину відвезли до лікарні Дніпра.
Дніпровським лікарям вдалося стабілізувати стан хлопця та відновити кровообіг в мозку. Після цього Михайла відправили до Львова, де за життя школяра боролися нейрохірурги. Через пошкодження сонної артерії дитина не могла говорити та ковтати. У мозку залишалися ще два уламки.
Їх було важко дістати, тому що уламки були поруч з важливими магістральними судинами. Тому Михайла вирішили лікувати медикаментозно. Через три місяці лікування, занять з логопедом та фізичним терапевтом, хлопчика виписали із лікарні.
Зараз він може ходити та розмовляти. Зі своєю бабусею та молодшим братом Михайло тепер мешкатиме в Дніпрі. У голові дитини тепер назавжди залишаться два уламки ракети, але це ніяк не повинно вплинути на його життя.
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