Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик

Чоловік зараз в лікарні.

Сьогодні на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик ДТЕК.

Як повідомили у пресслужбі компанії, ремонтна бригада оглядала трансформаторну станцію та потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.

Чоловіка забрали в лікарню. В якому він стані – не повідомляється.

У компанії зазначили, що подбають, щоб постраждалий отримав всю необхідну допомогу.

Російським окупантам ніколи не зламати дух енергетиків. Чекаємо якнайшвидшого повернення колеги в стрій! – йдеться у повідомленні.

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