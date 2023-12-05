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  • Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик

Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик

Сьогодні 17:12
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Чоловік зараз в лікарні.
Новости Днепра про Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик

Фото умовне.

Сьогодні на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик ДТЕК.

Як повідомили у пресслужбі компанії, ремонтна бригада оглядала трансформаторну станцію та потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.

Чоловіка забрали в лікарню. В якому він стані – не повідомляється.

У компанії зазначили, що подбають, щоб постраждалий отримав всю необхідну допомогу.

Російським окупантам ніколи не зламати дух енергетиків. Чекаємо якнайшвидшого повернення колеги в стрій! – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетикУкраїнська Новости Днепра про Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетикРусский

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