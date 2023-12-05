Уламки пробили всі засоби захисту: на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик

Сьогодні на Донеччині під час обстрілу постраждав енергетик ДТЕК.
Як повідомили у пресслужбі компанії, ремонтна бригада оглядала трансформаторну станцію та потрапила під обстріл. Уламки російських снарядів пробили всі засоби захисту та поранили одного з енергетиків.
Чоловіка забрали в лікарню. В якому він стані – не повідомляється.
У компанії зазначили, що подбають, щоб постраждалий отримав всю необхідну допомогу.
Російським окупантам ніколи не зламати дух енергетиків. Чекаємо якнайшвидшого повернення колеги в стрій! – йдеться у повідомленні.
Читайте також:
Автор:
Цей рекорд присвячено особливому дню та нашим захисникам і захисницям!
Зробіть вдома запаси питної та технічної води!
Днями у Кривому Розі чоловік намагався винести з "Епіцентру" товарів…
Бідолашні тварини...