Уламки «Дитячого світу» та підірвана скеля: які таємниці зберігає вулиця Стара Пристань у Дніпрі (ФОТО)

Минулого року у Дніпрі в рамках перейменування нову назву отримала і вулиця Байкова, що у Соборному районі. Тепер вона називається Стара Пристань. Чому її так назвали і що незвичайного є на цій вулиці - можна дізнатись нижче.

Перші мешканці на цій вулиці оселилися у 1760-х роках. Знаходилася вона на березі Дніпра, мешкали тут лоцмани, що перевозили людей через річку та пороги. Територія була фактично без назви і перше відоме ім’я отримала лише в 1950-х роках. Тоді вона називалася вулицею Дніпровською. Але вже за 10 років її перейменували на Байкову. Це приватний сектор із дворами. З усіх визначних пам’яток тут є будинок старої водокачки, звідки воду перекачували на один із заводів міста, а також чудові краєвиди на річку Дніпро. Фото та цікаву розповіть про вулицю оприлюднила у групі “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ” Олена Присягіна.

У 1960-х роках на вулиці облаштували пристань – для цього довелося підірвати скелю.

Замість неї встановили зупинку річкового трамвайчика.

З його допомогою мешканці могли дістатися центру міста. Згодом зупинка з пристанню стала не потрібна – річкою перестав курсувати водний транспорт, і її територія перетворилася на житлову зону з асфальтованою дорогою.

Також на вулиці було кілька крутих ярів. Засипали їх відносно нещодавно. За словами місцевих жителів, у «ями» зсипали уламки будівлі «Дитячого світу» після її знесення.

фото та інформація: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ»

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