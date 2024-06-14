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  • Уламки були навіть у шлунку: у Дніпрі рятують бійця на якого скинули два снаряди з дрона

Уламки були навіть у шлунку: у Дніпрі рятують бійця на якого скинули два снаряди з дрона

Сьогодні 10:31
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У Дніпрі рятують пораненого бійця.

Новости Днепра про Уламки були навіть у шлунку: у Дніпрі рятують бійця на якого скинули два снаряди з дрона

30-річний Олександр отримав важке поранення на Авдіївському напрямку. 8 червня росіяни скинули на чоловіка з дрона два снаряди. Уламки боєприпасів зламали бійцеві ноги та руки. 

З пораненнями чоловіка доставили до лікарні Дніпра. 

Уламки боєприпасів були навіть у шлунку. Їх дістали дніпровські лікарі. Крім цього, встановили 4 апарати зовнішньої фіксації на всі кінцівки. Вони з’єднали поламані кісточки в одне ціле. 

“Зняли останні дренажі. Але любов та мрія зустрічі з (коханою дівчиною — ред.) Анжелікою дали змогу витримати всі операції. Завтра евакуація на подальше лікування, а головне, зустріч з коханою Анжелікою, якій він хоче сказати важливі слова. Попросив мене купити квіти…”, —розповів директор одного із медзакладів Дніпра. 

Нагадаємо, лікарі Дніпра повернули до життя важкопораненого військового.

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Новости Днепра про Уламки були навіть у шлунку: у Дніпрі рятують бійця на якого скинули два снаряди з дронаУкраїнська Новости Днепра про Уламки були навіть у шлунку: у Дніпрі рятують бійця на якого скинули два снаряди з дронаРусский

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