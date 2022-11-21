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Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували Захисника

Сьогодні 22:00
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28-річний Герой під час бою потрапив під артобстріл. Уламки снаряду потрапили в ногу. Зачепило стегно та повністю перебило кістку. Нога втратила опору і майже бовталась.

Новости Днепра про Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували Захисника

Нестерпний біль одразу прошив тіло і не залишав його ні на хвилину. Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради.

Першу допомогу надали у шпиталі, але операцію так і не провели. Лише наклали шину та перев‘язали ногу. Тільки так вона і трималась. Потім його направили до Дніпра. Пізно ввечері потратив до міської лікарні №4. Лікарі не гаяли жодної хвилини та робили все, щоб врятувати ногу. І впорались.

Досвідчені хірурги провели складну операцію, дістали уламки та встановили апарат для фіксації перелому. Біль одразу залишив хлопця. Зараз він відновлює сили та загоює рани. Лікарі турбуються про його здоров‘я, а піклуванням оточує сім‘я. Родина Михайла постійно знаходиться поряд. 

Новости Днепра про Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували Захисника

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Новости Днепра про Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували ЗахисникаУкраїнська Новости Днепра про Уламками перебило ногу: у лікарні Дніпра врятували ЗахисникаРусский

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