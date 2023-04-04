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“Укрзалізниця” змінила розклад руху приміських поїздів: подробиці

Сьогодні 17:08
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Із 5 квітня “Укрзалізниця” змінює розклад руху приміського поїзда №6583 Синельникове-1 – Запоріжжя-2. Він вирушатиме зі ст. Синельникове-1 о 05:20 (замість 05:25).

Про це повідомляється на ФБ-сторінці компанії.

Оновлений час зупинок: ст. Івківка – 05:30-05:31; пл. 1045-й км – 05:36-05:37; пл. 1049-й км – 05:41-05:42; ст. Славгород-Південний – 05:48-05:49; пл. 1061-й км – 05:56-05:57; пл. 1063-й км – 06:00-06:01; ст. Новогупалівка – 06:05-06:06; пл. 1074-й км – 06:12-06:13; ст. Вільнянськ – 06:21-06:22; пл. Любимівка – 06:27-06:28; пл. 9-й км – 06:33-06:34; роз’їзд 11-й км – 06:36-06:37; пл. 13-й км – 06:40-06:41; пл. 17-й км – 06:46-06:47; ст. Запоріжжя-Ліве – 06:51-06:53; пл. 4-й км – 06:58-06:59; пл. 6-й км – 07:03-07:04.

До станції Запоріжжя-2  поїзд прибуватиме о 07:10 (замість 07:20).

З детальним розкладом руху цього та решти приміських поїздів Придніпровської залізниці можна ознайомитися на офіційному сайті регіональної філії в розділі «Пасажирам», а також інформаційних дошках залізничних вокзалів та станцій.

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