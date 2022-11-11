“Укрзалізниця” запускає новий потяг через Дніпро: подробиці

Про це повідомляє пресслужба компанії.
Так, із Харкова поїзд відправлятиметься по непарних числах о 17:49 і прибуватиме в Умань о 9:30. У зворотному напрямку, з Умані, поїзд відправлятиметься по парних о 17:40 і прибуватиме до Харкова о 9:51.
Квитки на рейс вже доступні на сайті, в застосунку “Укрзалізниці” та в чат-ботах.
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