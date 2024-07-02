Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Укрзалізниця впровадить нові правила перевезення тварин: якими вони будуть

Укрзалізниця впровадить нові правила перевезення тварин: якими вони будуть

Сьогодні 20:46
просмотров

Укрзалізниця змінить правила перевезення тварин.

Новости Днепра про Укрзалізниця впровадить нові правила перевезення тварин: якими вони будуть

Укрзалізниця підготувала зміни до правил перевезення тварин і перед їх затвердженням запрошує громадськість та активістів до обговорення пропозицій.
 
Повертаємось до обіцяних оновлень! Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-партнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними, – йдеться в повідомленні.
 

Зокрема, за новими правилами пропонується відмовитися від визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним поглинальним дном.

Малим тваринам до 45 см у холці планується дозволити тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Великих собак від 45 см можуть дозволити перевозити серед іншого у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. А також в Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

Наголошується, що новими правилами передбачено заміну місця тим пасажирам, які відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною.

Читайте також:

Новости Днепра про Укрзалізниця впровадить нові правила перевезення тварин: якими вони будутьУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме
    Новини Дніпра
    10.06.2024 13:34
    На Дніпропетровщині через відключення світла тимчасово не курсують 14 електричок: які саме

    Аби зменшити споживання електроенергії, Укрзалізниця змінила графік руху низки приміських…

    Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ
    Новини Дніпра
    06.06.2024 16:27
    Укрзалізниця скасувала кілька електричок з Дніпра та в області: у чому річ

    У Дніпропетровській області скасували кілька електричок.

    Потяг Хелм – Дніпро до кінця літа курсуватиме зі змінами
    Новини Дніпра
    03.06.2024 13:52
    Потяг Хелм – Дніпро до кінця літа курсуватиме зі змінами

    Укрзалізниця повідомила про зміни у русі поїздів, які курсують з…

    Колії, що сполучають Київ з Дніпром, капітально відремонтують
    Новини Дніпра
    29.05.2024 14:08
    Колії, що сполучають Київ з Дніпром, капітально відремонтують

    Укрзалізниця відремонтує колії, які сполучають Київ з Дніпром та ще…

    Наверх