Укрзалізниця впровадить нові правила перевезення тварин: якими вони будуть

Укрзалізниця змінить правила перевезення тварин.

Укрзалізниця підготувала зміни до правил перевезення тварин і перед їх затвердженням запрошує громадськість та активістів до обговорення пропозицій.

Повертаємось до обіцяних оновлень! Ми вивчили тонни фідбеку, досвід залізниць-партнерів, залучили експертів UAnimals, юристів, колег з Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури — і вже подали на затвердження зміни, які готові з вами обговорити та врахувати інтереси власників тварин та всіх, хто з різних причин уникає контакту з ними, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за новими правилами пропонується відмовитися від визначення «жорстка конструкція» з опису переносок: підійде сучасний рюкзак для тварин, аби лиш із водонепроникним поглинальним дном.

Малим тваринам до 45 см у холці планується дозволити тимчасове перебування без переноски — для здорової активності та/або сну на полиці купе.

Великих собак від 45 см можуть дозволити перевозити серед іншого у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за повного викупу купе. А також в Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, що розміщені єдиним блоком у ряду.

Будь-які службові собаки представників Сил оборони зможуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

Наголошується, що новими правилами передбачено заміну місця тим пасажирам, які відчуватимуть дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною.

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