Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопада

Укрзалізниця з 10 листопада почала продавати квитки на популярний серед пасажирів потяг №67/68 Київ-Варшава виключно онлайн. Придбати квиток пасажири можуть за 20 діб до дати рейсу.

Цей напрямок є одним із найбільш затребуваних серед пасажирів Укразалізниці. Щоб завадити шахраям-спекулянтам перепродувати квитки за “космічними” цінами, а також спростити доступ до квитків та позбавити громадян від черг, пасажирам спростили процес купівлі та ввели обмеження. В одні руки можна придбати не більше 4 квитків.

Незважаючи на те, що на прямий рейс Київ – Варшава було збільшено кількість місць у 2,5 рази, попит все одно значно перевищує пропозицію. Охочих поїхати до Польщі цим потягом не зменшується, а кількість вагонів обмежена.

Також в Укрзалізниці заявили про те, що почастішали випадки шахрайства з боку спекулянтів. Вони перепродують квитки “з рук” або в соціальних мережах. Також виявлено випадки підроблених проїзних документів. У зв’язку з цим компанія і запровадила деякі обмежувальні заходи.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ – Варшава та Варшава – Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу. Повернення квитків, придбаних онлайн, можливе лише в касах вокзалу.

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