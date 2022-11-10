Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопада

Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопада

Сьогодні 19:15
просмотров

Укрзалізниця з 10 листопада почала продавати квитки на популярний серед пасажирів потяг №67/68 Київ-Варшава виключно онлайн. Придбати квиток пасажири можуть за 20 діб до дати рейсу.

Новости Днепра про Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопада

Цей напрямок є одним із найбільш затребуваних серед пасажирів Укразалізниці. Щоб завадити шахраям-спекулянтам перепродувати квитки за “космічними” цінами, а також спростити доступ до квитків та позбавити громадян від черг, пасажирам спростили процес купівлі та ввели обмеження. В одні руки можна придбати не більше 4 квитків.

Незважаючи на те, що на прямий рейс Київ – Варшава було збільшено кількість місць у 2,5 рази, попит все одно значно перевищує пропозицію. Охочих поїхати до Польщі цим потягом не зменшується, а кількість вагонів обмежена.

Також в Укрзалізниці заявили про те, що почастішали випадки шахрайства з боку спекулянтів. Вони перепродують квитки “з рук” або в соціальних мережах. Також виявлено випадки підроблених проїзних документів. У зв’язку з цим компанія і запровадила деякі обмежувальні заходи.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі.

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ – Варшава та Варшава – Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу. Повернення квитків, придбаних онлайн, можливе лише в касах вокзалу.

Читайте також:

Новости Днепра про Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопадаУкраїнська Новости Днепра про Укрзалізниця почала продавати квитки за новими правилами: що змінилося для пасажирів з 10 листопадаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У міськраді Дніпра відповіли, коли опалення з’явиться у всіх будинках
    Новини Дніпра
    03.11.2022 15:28
    У міськраді Дніпра відповіли, коли опалення з’явиться у всіх будинках

    Заступник міського голови відповів, коли в Дніпрі буде тепло у…

    Ракетний удар та атака дроном-камікадзе: як минула ніч у Дніпропетровській області
    Новини Дніпра
    26.10.2022 09:00
    Ракетний удар та атака дроном-камікадзе: як минула ніч у Дніпропетровській області

    Російські окупанти ввечері 25 та в ніч на 26 жовтня…

    ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    24.10.2022 22:00
    ЗСУ витіснили окупантів з чотирьох населених пунктів на Донбасі, – Генштаб

    Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка…

    Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мосту
    Новини Дніпра
    10.10.2022 09:30
    Дніпровський художник “передбачив” вибух Кримського мосту

    Директор Музею українського живопису Сергій Бурбело ще задовго до вибуху…

    Наверх