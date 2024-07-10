Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Укриття в Дніпрі охороняє “людина-павук”, а дороги “патрулює” “бетмобіль” (ФОТО)

Укриття в Дніпрі охороняє “людина-павук”, а дороги “патрулює” “бетмобіль” (ФОТО)

Сьогодні 21:22
просмотров

Чого тільки не побачиш у Дніпрі.

Новости Днепра про Укриття в Дніпрі охороняє

Шабаш супергероїв пройшов у Дніпрі.

У Таромському був помічений “людина-павук”, а на Січеславській Набережній бачили дивний суперкар, який прозвали “бетменмобілем”. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Людину в костюмі спайдермена помітили в Таромському. Загадковий супергерой видерся на дах мобільного укриття. У мережі жартують, що герой коміксів тепер охороняє бетонне сховище від вандалів. 

Новости Днепра про Укриття в Дніпрі охороняє

 

А ось відео з червоним “Бетменмобілем”, що мчить вулицями Дніпра, зазняли на Січеславській Набережній. Триколісний суперкар, що здалеку нагадує супергеройський автомобіль, неабияк повеселив перехожих та водіїв. 

Дніпряни жартують, що тепер місто може спати спокійно, адже його охороняють супергерої.

Читайте також:

Новости Днепра про Укриття в Дніпрі охороняє Українська Новости Днепра про Укриття в Дніпрі охороняє Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Придніпровському вбивці, який у Дніпрі зґвалтував 11-річну дівчинку, винесли вирок
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:47
    Придніпровському вбивці, який у Дніпрі зґвалтував 11-річну дівчинку, винесли вирок

    Завершився суд над вбивцею 11-річної дівчинки.

    У Дніпрі з 11 до 30 липня очікується масштабне відключення газу: усі адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:04
    У Дніпрі з 11 до 30 липня очікується масштабне відключення газу: усі адреси

    У Дніпрі запланували відключення газу.

    Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:23
    Світла буде мало: скільком чергам споживачів у Дніпрі відключатимуть електроенергію 11 липня

    В Укренерго повідомили невтішні новини.

    У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:33
    У Дніпрі на Придніпровському пляжі потонув чоловік

    У Дніпрі чергова трагедія на воді.

    Наверх