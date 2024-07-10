Укриття в Дніпрі охороняє “людина-павук”, а дороги “патрулює” “бетмобіль” (ФОТО)

Чого тільки не побачиш у Дніпрі.

Шабаш супергероїв пройшов у Дніпрі.

У Таромському був помічений “людина-павук”, а на Січеславській Набережній бачили дивний суперкар, який прозвали “бетменмобілем”. Про це повідомляють очевидці в соцмережах.

Людину в костюмі спайдермена помітили в Таромському. Загадковий супергерой видерся на дах мобільного укриття. У мережі жартують, що герой коміксів тепер охороняє бетонне сховище від вандалів.

А ось відео з червоним “Бетменмобілем”, що мчить вулицями Дніпра, зазняли на Січеславській Набережній. Триколісний суперкар, що здалеку нагадує супергеройський автомобіль, неабияк повеселив перехожих та водіїв.

Дніпряни жартують, що тепер місто може спати спокійно, адже його охороняють супергерої.

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