Про це повідомляє Мінекономіки.
“Це відбувається через скорочення попиту населення в деяких відділеннях – саме вони повернуться до звичайного формату роботи і будуть надавати тільки поштові та фінансові послуги”, – йдеться в повідомленні.
Водночас центральні відділення та ті, де обмін ламп проходить активно, продовжать видавати світлодіоди, додали в прес-службі.
У найвіддаленіших селах, які до проекту обміну долучилися нещодавно, обмін триватиме до кінця квітня. А вже з 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде у 23 відділеннях в містах-мільйонниках та обласних центрах країни, де все ще зберігається високий попит і потреба, повідомили у Мінекономіки.
Українцям, які хочуть зробити попереднє замовлення ламп, радять звернути увагу на наявність відділення “Укрпошти” у переліку доступних відділень в застосунку “Дія”. Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення “Укрпошти”, зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи, коли вони надійдуть саме у це відділення. Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.
За даними прес-служби, програма обміну охопила 23 тисячі населених пунктів, включаючи деокуповані території та прифронтові регіони України. З початку старту програми майже 3 млн осіб обміняли у відділеннях “Укрпошти” близько 14 млн ламп.
Станом на 22 березня в усіх населених пунктах доступно ще 11 млн ламп, які можуть забезпечити 2,2 млн домогосподарств.
Читайте також:
Українські бійці завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу…
У Дніпрі 22 березня помітили синьо-жовтий захід сонця.
Оприлюднили пробний тест НМТ з англійської мови. Учасникам пропонують виконати 32…
У Дніпрі медики однієї з лікарень провели унікальну операцію чоловіку…