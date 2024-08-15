“Укрпошта” заявила про готовність відкритися у Суджі на території РФ

“Укрпошта” готова відкритися в Суджі Курської області в РФ.

Як розповів гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський, “Укрпошта” може відкрити відділення в зайнятому ЗСУ населеному пункті Суджа на території РФ, якщо отримає вказівки штабу з роботи на звільнених територіях при Кабміні.

Про це Ігор Смілянський повідомив агенству “Інтерфакс-Україна”.

Він також додав, що для цього також потрібні гарантування безпеки співробітників компанії та наявність джерел фінансування.

“Укрпошта” готова відкриватися в Суджі за двох ключових умов: перша – це достатній рівень умов безпеки, зокрема, для наших співробітників і людей на територіях. Йдеться не про гарантування 100% безпеки, адже і в Україні це сьогодні неможливо, а про прийнятний рівень ризику. Друга – ухвалення відповідного рішення та джерел фінансування”, – зазначив Ігор Смілянський.

Дозвіл на відкриття відділень “Укрпошти” на російській території може ухвалити штаб із роботи на звільнених територіях при Кабінеті Міністрів.

“Зазвичай Кабінет Міністрів України створює штаб із роботи на звільнених територіях. Штаб опрацьовує рішення, які виносяться на КМУ або Верховну Раду України (за прикладом Харківщини та Херсонщини у 2023 році). Тому, всі механізми вже відпрацьовані, і, щойно буде відповідне рішення, ми можемо його застосувати”, – повідомили в “Укрпошті”.

Нагадаємо, у понеділок, 12 серпня, Україна вперше визнала, що проводить операцію у Курській області. У її рамках під контроль було взято територію площею близько тисячі квадратних кілометрів. 13 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українські захисники взяли під контроль 74 населені пункти Курської області. Вчора, 14 серпня, стало відомо, що українські військові повністю контролюють місто Суджа, яке знаходиться за 10 км від кордону із Сумською областю.

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