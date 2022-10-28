“Укрпошта” випустила нову марку і конверт, які присвячені перемозі

Акціонерне товариство «Укрпошта» потішить українців новим конвертом з оригінальною поштовою маркою – «Весна настане знову!».

Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

«Укрпошта» має для вас оптимістичне нагадування – «Весна настане знову!». З такою назвою ми випустили новий конверт з оригінальною поштовою маркою. Тепер у вас є ще одна можливість підтримати своїх рідних, близьких, військових чи людей, які були змушені переїхати в інше місто – напишіть їм листа, а на пошті чи онлайн можна придбати наш символічний конверт», – написав Смілянський.

Автором дизайну нового поштового комплекту є Андрій Сагач, який був учасником конкурсу PostEurop “Мир – найвища цінність людства” і переміг у народному голосуванні. Зазначається, що соняшники на марці та конверті – то любов, а двоголові орли – то якась мутаційна журба.

І нехай на календарі у нас ще 24 лютого, але душа кинула якір на той день, коли ми переможемо. І так пришвартовані ніби й стоїмо, але насправді – робимо для своєї країни більше, аніж рашисти за всі роки свого безглуздого існування, – пише Смілянський.

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