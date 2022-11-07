“Укрнафта” пов’язана з бізнесменом Коломойським повністю перейде у власність держави, – ЗМІ

Про це повідомило видання Економічна правда.

Зазначається, що стратегічно важливі підприємства, які пов’язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним перейдуть у власність держави. Таке рішення прийняли в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Рішення щодо примусового відчуження у власність держави акцій – ПАТ “Укрнафта”, ПАТ “Укртатнафта”, АТ “Мотор Січ”, ПрАТ “АвтоКрАЗ” та ПрАТ “Запоріжтрансформатор”, прийняли 6 листопада.

Зокрема, відомо, що Ігорю Коломойському належить близько 42% акцій “Укрнафти” – найбільшої нафтовидобувної компанії України.

Окрім цього, у власність держави примусово передадуть “Мотор Січ”, директором якої був Богуслаєв, якого підозрюють в держзраді, а також “АвтоКрАз” Констянтина Жеваго та “Запоріжтрансформатор” Констянтина Григоришина.

Наразі невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсовуватися їх колишнім власникам та міноритарним акціонерам.