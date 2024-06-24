Укргазбанк оголошує про продаж котелень та обладнання (види палива – пелети, дрова) у Дніпропетровській області

Продажі наступне майно у Дніпропетровській області:
Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Чіатурська, 6/1.
Стартова ціна лота: 6 395 853 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-63184/
Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Освіти, 10.
Стартова ціна лота: 14 670 519 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-62044/
Місцезнаходження майна: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Медична, 19 г/1.
Стартова ціна лота: 11 326 456 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-08587/
Місцезнаходження майна: м. Дніпро, вул. Ближня, 31 Д.
Стартова ціна лота: 23 314 697 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-40839/
Місцезнаходження майна: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 29 Д.
Стартова ціна лота: 20 473 739 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20240620-25633/
Місцезнаходження майна: Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Пушкіна, 15-а.
Стартова ціна лота: 3 862 687 грн.
Деталі і посилання на аукціон: https://prozorro.sale/auction/BSD001-UA-20240620-87769/
Дата проведення торгів по лотам: 05 липня 2024 року.
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