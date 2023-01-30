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Укренерго скорочує регіонам ліміти на світло: яка ситуація на Дніпропетровщині

Сьогодні 06:45
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Укренерго знизило ліміти на світло для окремих регіонів країни. Це означає, що відключення електроенергії у цих регіонах будуть тривалішими.

Новости Днепра про Укренерго скорочує регіонам ліміти на світло: яка ситуація на Дніпропетровщині

Про те, кому і як змінили ліміти на світло, розповіли в компанії ДПЕК.

Київ

Києву скоротили денний ліміт споживання електрики, але при цьому нічний трохи підвищили. Так, на неділю, 29 січня, столиці дозволили споживати 955 МВт у денний час та 669 МВт у нічний час. Для порівняння: у суботу, 28 січня, на день Києву давали 962 МВт, а на ніч – 661 МВт.

“У піковы години завантаження за поточної температури повітря це 61% від потреби електроенергії міста, включаючи побутових споживачів, промисловість та критичну інфраструктуру”, – йдеться в інформації ДПЕК.

Київська область

Для Київської області на день було дано 682 МВт, а на ніч 615 МВт. При цьому в суботу денний ліміт був вищим – 688 МВт, а нічний нижчим – 608 МВт.

Дніпропетровська область

А от на Дніпропетровщині денний ліміт підвищили. У суботу він становив 1165 МВт, а на неділю дали 1194. При цьому нічне споживання знизили: 1181 МВт проти 1205, які були доступні в суботу.

Одеська область

На сьогодні ситуація з відключеннями електроенергії на Одещині – найважча. На жаль, поки що цей регіон змушений жити з аварійними вимкненнями.

“На жаль, внаслідок руйнувань енергоінфраструктури Одещини в області продовжуються екстрені відключення світла”, – повідомляють у ДПЕК.

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Новости Днепра про Укренерго скорочує регіонам ліміти на світло: яка ситуація на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про Укренерго скорочує регіонам ліміти на світло: яка ситуація на ДніпропетровщиніРусский

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