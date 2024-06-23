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Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для Дніпра

Сьогодні 14:54
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НЕК «Укренерго» зменшило обсяги обмеження споживання електричної енергії.

Новости Днепра про Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для Дніпра

Про це повідомляється у соцмережах компанії.

З 14:00 до 19:00 скасовані відключення згідно графіку на 23 червня.

Щоб отримати персональну інформацію, треба знайти свою адресу на офіційному сайті або у чатботі.

ГПВ до 19:00 для черг 1 та 4 застосувати не будуть.

Графіки почнуть діяти після 19 години. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури забезпечується без обмежень.

Отже, вчорашня інформація про графіки підтвердилась. 

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Новости Днепра про Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для ДніпраУкраїнська

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