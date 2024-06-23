Укренерго частково скасувало відключення на 23 червня для Дніпра

НЕК «Укренерго» зменшило обсяги обмеження споживання електричної енергії.

Про це повідомляється у соцмережах компанії.

З 14:00 до 19:00 скасовані відключення згідно графіку на 23 червня.

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ГПВ до 19:00 для черг 1 та 4 застосувати не будуть.

Графіки почнуть діяти після 19 години. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури забезпечується без обмежень.

Отже, вчорашня інформація про графіки підтвердилась.

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