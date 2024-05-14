Українцям нагадали, які вікові обмеження діють для водіїв

У МВС розповіли, які вікові обмеження на водіння транспортом існують.

У Міністерстві внутрішніх справ України нагадали, які вікові обмеження діють для водіїв різного типу транспорту. Про це йдеться у дописі Головного сервісного центру МВС у телеграм-каналі.

У МВС розповіли, кому і за кермо яких транспортних засобів забороняється сідати

Зокрема, особи, які досягли 16 років, мають право складати іспити на право керування мотоциклом (категорія “А”). Зверніть увагу, що цей вік достатній для водіння не тільки мотоцикла, але також скутерів та мопедів, які належать до категорії “А1”.

Тим часом сідати за кермо квадроциклів, легкових та вантажних автомобілів можна з 18 років.

Важливо, вчитися та готуватися самостійно на ці категорії можна раніше, але складати теоретичний іспит – лише досягнувши повноліття, – наголосили в МВС.

Керувати ними ж, але з важкими причепами можна з 19 років. Водити автобуси та мікроавтобуси в Україні можна з 21 року.

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