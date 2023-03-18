Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі - Днепр Инфо
Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі
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Сегодня 19:58

У ніч на 19 березня користувачі Приватбанку можуть зіткнутися з деякими проблемами. Зокрема, будуть недоступні операції з картками та додаток Приват24.

Новости Днепра про Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі

Це пов’язано з тим, що банк проводитиме регламентні роботи, повідомляє пресслужба. 

Роботи з оновлення процесингу триватимуть вночі з 00:05 до 03:05. Додаток може не працювати до четвертої ранку. 

Представники Приватбанку рекомендують своїм клієнтам заздалегідь здійснити всі заплановані фінансові операції та запастися готівкою.

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Новости Днепра про Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливіУкраїнська Новости Днепра про Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливіРусский

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