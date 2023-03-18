Це пов’язано з тим, що банк проводитиме регламентні роботи, повідомляє пресслужба.
Роботи з оновлення процесингу триватимуть вночі з 00:05 до 03:05. Додаток може не працювати до четвертої ранку.
Представники Приватбанку рекомендують своїм клієнтам заздалегідь здійснити всі заплановані фінансові операції та запастися готівкою.
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