Українців попередили про обмеження в роботі Приватбанку: додаток Приват24 та операції з картками будуть неможливі

У ніч на 19 березня користувачі Приватбанку можуть зіткнутися з деякими проблемами. Зокрема, будуть недоступні операції з картками та додаток Приват24.

Це пов’язано з тим, що банк проводитиме регламентні роботи, повідомляє пресслужба.

Роботи з оновлення процесингу триватимуть вночі з 00:05 до 03:05. Додаток може не працювати до четвертої ранку.

Представники Приватбанку рекомендують своїм клієнтам заздалегідь здійснити всі заплановані фінансові операції та запастися готівкою.

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