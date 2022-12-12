Українців, хворих на рідкісну недугу, забезпечать найдорожчими ліками за державний кошт

Наступного року, незважаючи на війну, в Україні вперше почнуть забезпечувати хворих на СМА (спінальну м'язову атрофію) ліками за державний кошт.

Ліки від СМА – найдорожчі з усіх медичних препаратів, і через це люди з таким захворюванням досі програвали двобій зі своєю недугою.

Але тепер в українців, що мають таке рідкісне захворювання, з’явиться шанс. На засіданні уряду було схвалено пропозицію МОЗ щодо закупівлі ліків від СМА за державний кошт.

Спінальна м’язова атрофія – рідкісне генетичне захворювання, що призводить до поступової атрофії м’язів і зрештою до ранньої смерті. Вона входить до списку орфанних (рідкісних) захворювань, затверджених МОЗ.

В Україні на сьогодні є понад дві сотні дітей, хворих на СМА. Дорослих із таким діагнозом практично немає, українці з таким захворюванням довго не живуть. Донедавна ця хвороба в усьому світі вважалася смертним вироком. Але тепер ліки від СМА є.

Вилікувати цю хворобу неможливо, адже її винуватцем є дефектний ген. Однак регулярний прийом медичних препаратів не тільки продовжує життя хворих, але й значно поліпшує його якість.

Щоправда у 2019 році з’явився найефективніший препарат від СМА – Золгенсма, який фактично дозволяє полагодити “зламаний” ген. Для того, щоб дитина стала здоровою, досить одного прийому цього препарату. Але тут є жорстке вікове обмеження: після 3 років цей препарат вже не ефективний. А найбільша перепона – вартість цього препарату. Вона становить понад 2,5 млн доларів. Звісно, що для 99% українських сімей така сума непідйомна. Їм зостається сподіватись лише на благодійників. Та зазвичай людям не дається зібрати таку суму, перш ніж дитині виповниться 3 роки.

Золгенсма не купуватимуть за державний кошт. Але закуплять інший препарат від СМА – “Рисдиплам”. На сьогодні один флакон цих ліків коштує понад 250 тисяч гривень. Цей препарат, на відміну від Золгенсма, треба приймати упродовж усього життя. Але він дає можливість жити.