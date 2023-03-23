Українці змінили ставлення до 9 травня

На думку переважної більшості опитаних (62%), Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.

Абсолютна більшість (85%) жителів України вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв’язання Другої світової війни, у тому числі 50% – цілком, 35% – частково, опосередковано співпричетним. Думку про те, що Радянський Союз був абсолютно непричетним до розв’язання Другої світової війни, поділяють 7%

Більшість (62%) вважають, що 8/9 травня необхідно вшановувати усіх, хто загинув чи постраждав у війні, 41% – усіх, хто у роки Другої світової війни свідомо боровся за незалежну Україну проти будь-яких ворогів, і 32% – усіх, хто боровся з нацизмом.

Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% – що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% – на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% – що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників.