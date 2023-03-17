Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Серед фаворитів – варіант «Харківська залізниця», який набрав 335,6 тисячі голосів, (39%).
На другому місці варіант «Слобожанська залізниця» проголосували 234,7 тисячі користувачів (27,28%), «Східна залізниця» обрали 232,5 тисячі разів (27,03%), а «Слобідська залізниця» – 57,4. тисячі (6,68%).
Ці результати опитування врахують під час перейменування залізничних філій в Україні.
Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.
Читайте також:
Автор:
Жителі Дніпра, яким на початку повномасштабного вторгнення видали зброю, зобов'язані…
Росіяни зазнають втрат на Сватівському напрямку, а в Бахмуті постійно…
Наше місто має більш ніж 200-річну історію. Частину цієї історії…
У Дніпрі з 4 поверху викинули цуценя спанієля.