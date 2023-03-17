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  • Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»

Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»

Сьогодні 19:45
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Українці у «Дії» проголосували за нову назву для Південної залізниці. Загалом в опитуванні взяли участь понад 860 тисяч користувачів.

Новости Днепра про Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Серед фаворитів – варіант «Харківська залізниця», який набрав 335,6 тисячі голосів, (39%).

На другому місці варіант «Слобожанська залізниця» проголосували 234,7 тисячі користувачів (27,28%), «Східна залізниця» обрали 232,5 тисячі разів (27,03%), а «Слобідська залізниця» – 57,4. тисячі (6,68%).

Ці результати опитування врахують під час перейменування залізничних філій в Україні.

Опитування відбулося в межах масштабного проєкту Укрзалізниці «Залізна українізація». Головна мета — повністю дерусифікувати українські залізні шляхи та позбутися всіх радянських та російських назв, символів і написів.

 

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Новости Днепра про Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»Українська Новости Днепра про Українці обрали нову назву для Південної залізниці: результати опитування у «Дії»Русский

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