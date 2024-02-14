Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”: “З любов’ю від ЗСУ”

Ми підібрали для вас найсмішніші!

Сьогодні вранці, 14 лютого, ЗСУ та ГУР своєрідно привітали українців з Днем закоханих – вони знищили у Чорному морі великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”.

Як це було – можна подивитися ТУТ!

Пізніше мережа вибухнула сотнями дотепних мемів. Ми підібрали для вас найсмішніші.

Цікаво, а вони зустрічали крейсер “Москва”?

Радянський офіцер Куніков, в честь якого і назвали корабель, теж помер 14 лютого.

Буданов вміє робити подарунки!

Вам валентинка!

Притула в темі.

Це точно!

Іще кілька мемів:

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