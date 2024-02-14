Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”: “З любов’ю від ЗСУ”

Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”: “З любов’ю від ЗСУ”

Сьогодні 15:17
просмотров

Ми підібрали для вас найсмішніші!

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Сьогодні вранці, 14 лютого, ЗСУ та ГУР своєрідно привітали українців з Днем закоханих – вони знищили у Чорному морі великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”.

Як це було – можна подивитися ТУТ!

Пізніше мережа вибухнула сотнями дотепних мемів. Ми підібрали для вас найсмішніші.

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Цікаво, а вони зустрічали крейсер “Москва”? 

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Радянський офіцер Куніков, в честь якого і назвали корабель, теж помер 14 лютого.

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Буданов вміє робити подарунки!

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Вам валентинка!

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Притула в темі.

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Це точно!

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Іще кілька мемів: 

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”:

Читайте також:

Новости Днепра про Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”: Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО)
новини України
Сьогодні 09:55
Офіційно: у Чорному морі наші воїни знищили ВДК “Цезар Куніков” (ВІДЕО)

Слава Силам оборони України!

Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками
новини України
12.02.2024 14:55
Міністр закордонних справ України потрапив у лікарню після прогулянки з собаками

Днями на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час прогулянки…

Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали
новини України
12.02.2024 12:14
Вбивство українського баскетболіста в Німеччині: у МЗС повідомили, що нападника затримали

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.

У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець
новини України
12.02.2024 10:01
У Німеччині вбили 17-річного баскетболіста за те, що він – українець

Ще один український спортсмен - в реанімації.

Наверх