Українці мемами відреагували на знищення ВДК “Цезар Куніков”: “З любов’ю від ЗСУ”

Сьогодні вранці, 14 лютого, ЗСУ та ГУР своєрідно привітали українців з Днем закоханих – вони знищили у Чорному морі великий десантний корабель окупантів “Цезар Куніков”.
Як це було – можна подивитися ТУТ!
Пізніше мережа вибухнула сотнями дотепних мемів. Ми підібрали для вас найсмішніші.
Цікаво, а вони зустрічали крейсер “Москва”?
Радянський офіцер Куніков, в честь якого і назвали корабель, теж помер 14 лютого.
Буданов вміє робити подарунки!
Вам валентинка!
Притула в темі.
Це точно!
Іще кілька мемів:
Читайте також:
Автор:
Слава Силам оборони України!
Днями на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу під час прогулянки…
Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця.
Ще один український спортсмен - в реанімації.