Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Автори цього проекту закону виходять із необхідності виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом щодо безпеки дорожнього руху.
Зокрема, пропонується встановити термін дії посвідчення водія від 5 до 10 років залежно від категорії ТЗ; визначити основні умови для доступу до управління ТЗ (мінімальний вік для отримання посвідчення водія, стан здоров’я, умови для успішного складання теоретичного та практичного іспитів); приведення категорій ТЗ у відповідність до директиви ЄС та Ради про посвідчення водія з максимальним відображенням технічних характеристик відповідних ТЗ.
При цьому нове посвідчення водія українські водії повинні отримати не пізніше 19 січня 2033 року.
Слід зазначити, що в Україні щорічно видають понад 1 млн посвідчень водія. Зараз у нашій країні налічується понад 16 млн посвідчень водія.
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