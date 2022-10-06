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Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Вчора 06:45
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Всім українським водіям до 2033 року доведеться отримати нове посвідчення водія. Це передбачає законопроект №8082, зареєстрований у Верховній Раді України.

Новости Днепра про Українським водіям потрібно буде отримати нові “права“

Автори цього проекту закону виходять із необхідності виконання угоди про асоціацію України з Євросоюзом щодо безпеки дорожнього руху.

Зокрема, пропонується встановити термін дії посвідчення водія від 5 до 10 років залежно від категорії ТЗ; визначити основні умови для доступу до управління ТЗ (мінімальний вік для отримання посвідчення водія, стан здоров’я, умови для успішного складання теоретичного та практичного іспитів); приведення категорій ТЗ у відповідність до директиви ЄС та Ради про посвідчення водія з максимальним відображенням технічних характеристик відповідних ТЗ.

При цьому нове посвідчення водія українські водії повинні отримати не пізніше 19 січня 2033 року.

Слід зазначити, що в Україні щорічно видають понад 1 млн посвідчень водія. Зараз у нашій країні налічується понад 16 млн посвідчень водія.

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