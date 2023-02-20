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Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів

Сьогодні 09:30
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Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Новости Днепра про Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

  • особового складу – 143 680 (+820) осіб ліквідовано;
  • танків – 3316 (+6) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6 553 (+8) одиниці;
  • артилерійських систем – 2 334 (+7) одиниці;
  • РСЗВ – 471 (+1) одиниця;
  • засоби ППО – 243 одиниці;
  • літаків – 299 (+1) одиниць;
  • гелікоптерів – 287 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 (+2) одиниць;
  • крилаті ракети – 873 одиниці;
  • кораблі / катери – 18 одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) одиниць;
  • спеціальна техніка – 225 (+1) одиниць.

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Новости Днепра про Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантівУкраїнська Новости Днепра про Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантівРусский

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