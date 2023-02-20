Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів
Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.
Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали: особового складу – 143 680 (+820) осіб ліквідовано; танків – 3316 (+6) одиниць; бойових броньованих машин – 6 553 (+8) одиниці; артилерійських систем – 2 334 (+7) одиниці; РСЗВ – 471 (+1) одиниця; засоби ППО – 243 одиниці; літаків – 299 (+1) одиниць; гелікоптерів – 287 одиниць; БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 (+2) одиниць; крилаті ракети – 873 одиниці; кораблі / катери – 18 одиниць; автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) одиниць; спеціальна техніка – 225 (+1) одиниць. Читайте також:
Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
19 лютого до поліції звернулася мати 12-річного Едуарда Зімовця та…
Новини Дніпра
Сьогодні 08:30
Укренерго не прогнозує дефіциту потужності і найближчими днями. Нині є…
Новини Дніпра
Сьогодні 08:00
У понеділок, 20 лютого, у Дніпрі всі трамвайні та тролейбусні…
Новини Дніпра
Сьогодні 07:15
У Дніпрі рятувальники допомогли жінкам зняти каблчки з пальців.