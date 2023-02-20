Українські захисники за добу знищили літак і понад 800 окупантів

Українські захисники за останню добу знищили ще понад 800 окупантів. Всього з початку широкомасштабного вторгнення РФ втратила вже 143 680 своїх військових.

Загальні бойові втрати противника станом на 17 лютого орієнтовно склали:

особового складу – 143 680 (+820) осіб ліквідовано;

танків – 3316 (+6) одиниць;

бойових броньованих машин – 6 553 (+8) одиниці;

артилерійських систем – 2 334 (+7) одиниці;

РСЗВ – 471 (+1) одиниця;

засоби ППО – 243 одиниці;

літаків – 299 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 287 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 018 (+2) одиниць;

крилаті ракети – 873 одиниці;

кораблі / катери – 18 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 5209 (+13) одиниць;

спеціальна техніка – 225 (+1) одиниць.

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