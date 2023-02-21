Українські військові зупинили 11 атак у трьох областях, – Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші захисники 20 лютого відбили атаки ворога у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

“Ворог і далі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках у районах Невського, Бахмута, Новобахмутівки, Водяного та Мар’їнки”, – зазначили у Генштабі.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка і Єліне Чернігівської області, Новослобідське, Білопілля, Юнаківка, Миропілське і Краснопілля Сумської області, а також понад 25 районів населених пунктів Харківської області. Серед них Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Бочкове, Мала Вовча, Озерне, Григорівка, Дворічна та Куп’янськ.

Крім того, противник завдав авіаційного удару по населеному пункту Гранів Харківської області з території РФ.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв населені пункти Дворічна, Гряниківка, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області та Діброва, Федорівка, Іванівка і Котлярівка Донецької області. Завдав авіаудару в районах Білогорівки та Спірного.

На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема Роздолівка, Білогорівка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Олександро-Шультине, Нью-Йорк та Веселе Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках артилерійського впливу зазнали понад 30 населених пунктів. Зокрема Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Пречистівка Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів неподалік Олександрополя, Кам’янки, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів, включаючи Новоандріївку, Времівку і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Малинівку, Гуляйполе, Малу Токмачку, Оріхів, Новоданилівку та Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали райони понад 35 населених пунктів. Серед них Золота Балка, Дудчани, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Миколаївка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка і Масютівка Харківської області, Білогорівка – Луганської та Васюківка, Берхівка, Бахмут, Василівка, Новобахмутівка, Водяне, Невельське та Мар’їнка Донецької області

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції. Також, наші захисники збили 3 БПЛА типу “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії минулої доби уразили 2 позиції протиповітряної оборони ворога та батарею реактивних систем залпового вогню противника.

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