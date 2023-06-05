Українські захисники просунулися на різних ділянках на Бахмутському напрямку. Подекуди вони змогли відбити у російських окупантів до 1600 метрів території.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

Вона зауважила, що цієї доби українські бійці мали успіх на Бахмутському напрямку.

Маляр повідомила, що українські війська Оперативно стратегічного угруповання військ “Хортиця” здійснюють наступальні дії на східному фронті.

Так, попри жорсткий опір та спроби росіян утримати займані рубежі і позиції наші частини у ході ведення боїв просунулися вперед на декількох напрямках.

“У ході ведення бойових дій ми просунулися вперед на напрямку Оріхово-Василівка і Парасковіївка від 200 до 1600 метрів. Це по різних напрямках. В напрямку Іванівське – Кліщіївка у нас є просування від 100 до 700 метрів. Теж по різних напрямках”, – сказала заступниця міністра оборони.

Втім бойові дії тривають, і ситуація залишається складною.

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