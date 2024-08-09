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  • Українські веслувальниці Рибачок та Лузан здобули “срібло” Олімпіади-2024 

Українські веслувальниці Рибачок та Лузан здобули “срібло” Олімпіади-2024 

Сьогодні 14:54
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Українські веслувальниці Людмила Лузан та Анастасія Рибачок — срібні призерки Олімпійських ігор-2024 у каное-двійках на дистанції 500 метрів.

Новости Днепра про Українські веслувальниці Рибачок та Лузан здобули

У фіналі Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагалися, зокрема, з олімпійськими чемпіонками Токіо китаянками Сюй Шисяо та Сунь Мен’я та віцечемпіонки світу іспанками Антією Хакоме та Марією Кобрерою. У результаті переможцями стали представниці Китаю з результатом 1.52,81. Українки фінішували з результатом — 1.54,30.

Про успіхи спортсменок повідомили у НОК України та національної олімпійської збірної України.

Це друга поспіль медаль України на Олімпіадах у жіночих каное-двійках. Тепер у медальній скарбничці України одинадцять нагород: три “золота”, чотири “срібла” та п’ять бронзових медалей.

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