Українські веслувальниці Рибачок та Лузан здобули “срібло” Олімпіади-2024 

У фіналі Людмила Лузан та Анастасія Рибачок змагалися, зокрема, з олімпійськими чемпіонками Токіо китаянками Сюй Шисяо та Сунь Мен’я та віцечемпіонки світу іспанками Антією Хакоме та Марією Кобрерою. У результаті переможцями стали представниці Китаю з результатом 1.52,81. Українки фінішували з результатом — 1.54,30.
Про успіхи спортсменок повідомили у НОК України та національної олімпійської збірної України.
Це друга поспіль медаль України на Олімпіадах у жіночих каное-двійках. Тепер у медальній скарбничці України одинадцять нагород: три “золота”, чотири “срібла” та п’ять бронзових медалей.
Читайте також:
Автор:
Дніпропетровщина посіла друге місце в Україні за кількістю втрачених телефонів.
У Дніпрі на наступному тижні боржників будуть відключати від водопостачання.
Японія подарувала Дніпру коштовні спецмашини.
РФ знову вербує підлітків у Дніпрі.