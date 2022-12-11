Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

У соцмережах намагаються вирішити нову проблему із Starlink Ілона Маска. З настанням холодів сигнал не ловить … через котів. Користувачі супутникового інтернету розповіли, що пухнастики лізуть грітися на тарілки Starlink, бо ті працюють зимою з підігрівом. Звичайно, через це є проблеми з доступом до мережі.
Користувачі соцмереж жартують, що коти знайшли свої пункти незламності.
Проте українські коти не перші, хто окупував супутникові тарілки, щоб погрітися на них. На початку 2022 в мережі завірусилася історія канадця Аарона Тейлора, який пожалівся Ілону Маску в твіттері, що його Старлінки захопили дворові коти. Пухнастики групами сиділи на них та грілися.
Тісно, але тепло.
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