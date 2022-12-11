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Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

Сьогодні 16:00
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Українські коти знайшли свої пункти незламності.

Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

У соцмережах намагаються вирішити нову проблему із Starlink Ілона Маска. З настанням холодів сигнал не ловить … через котів. Користувачі супутникового інтернету розповіли, що пухнастики лізуть грітися на тарілки Starlink, бо ті працюють зимою з підігрівом. Звичайно, через це є проблеми з доступом до мережі.

Користувачі соцмереж жартують, що коти знайшли свої пункти незламності.

Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

Проте українські коти не перші, хто окупував супутникові тарілки, щоб погрітися на них. На початку 2022 в мережі завірусилася історія канадця Аарона Тейлора, який пожалівся Ілону Маску в твіттері, що його Старлінки захопили дворові коти. Пухнастики групами сиділи на них та грілися.

Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

Тісно, але тепло.

Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

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Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на нихУкраїнська Новости Днепра про Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на нихРусский

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