Українські коти окупували тарілки Starlink та гріються на них

Українські коти знайшли свої пункти незламності.

У соцмережах намагаються вирішити нову проблему із Starlink Ілона Маска. З настанням холодів сигнал не ловить … через котів. Користувачі супутникового інтернету розповіли, що пухнастики лізуть грітися на тарілки Starlink, бо ті працюють зимою з підігрівом. Звичайно, через це є проблеми з доступом до мережі.

Користувачі соцмереж жартують, що коти знайшли свої пункти незламності.

Проте українські коти не перші, хто окупував супутникові тарілки, щоб погрітися на них. На початку 2022 в мережі завірусилася історія канадця Аарона Тейлора, який пожалівся Ілону Маску в твіттері, що його Старлінки захопили дворові коти. Пухнастики групами сиділи на них та грілися.

Тісно, але тепло.

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