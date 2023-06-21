Українські біженці у Польщі можуть навчатися професіям безкоштовно для роботи в ЄС

Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні, повідомляють в Мінреінтеграції.
У Міністерстві освіти та науки Польщі роз’яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безкоштовно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.
Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.
Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.
Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які затребувані на ринку праці. Серед професій, які можна здобути: зубний технік та асистент стоматолога, масажист, технік-інформатик, бухгалтерський облік, асистент учителя у початковій школі, декоратор, дієтолог, фітнес-інструктор, майстер манікюру, стиліст.
Для навчання потрібне базове володіння польською мовою.
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