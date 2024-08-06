Україною шириться “паперовий тероризм”: що це таке та в чому небезпека

До цього можуть бути причетні адепти руху-секти “Живих людей”, які заперечують державу та намагаються її паралізувати.
Мова йде про рух, який діє в країнах колишнього СРСР з 2017 року. Адепти цієї секти готові до відмови від громадянства, документів і возвеличення всього “совкового”. Вони заперечують державу і водночас атакують держоргани тисячами листів, запитів, аби зупинити роботу.
Часто учасників секти ловлять на колабораціонізмі. Вони збирають дані про розташування блокпостів, енергетичних об’єктів та бомбосховищ. Останні 4 роки “суверени” фігурують у зведеннях СБУ та поліції. У центрі уваги співпраця конкретних представників руху з російськими спецслужбами. Вони перешкоджають мобілізації та підбурюють маси.
Ці люди мають безліч подібностей:
Листи від таких людей зазвичай однотипні та містять вимогу надати однакову інформацію. В окремих випадках – у зверненнях викладається широке коло питань або конкретна тема.
Кількість таких листів протягом певного часу може бути більше тисячі.
Яскравий приклад – 891 запит на інформацію протягом двох робочих днів направила одна особа до органу місцевого самоврядування, а надалі ця цифра збільшилась до 1497. До Офісу Омбудсмана лише за перший квартал 2024 року надійшло 268 звернень від таких людей. Ця кількість фактично може блокувати роботу державних органів! Що є зловживанням правом на інформацію та звернення!
Також у зв’язку зі згаданими антидержавними проявами з боку таких осіб, їхня діяльність потребує більшої уваги зі сторони правоохоронних органів.
Нині шукають способи, аби унеможливити діяльність “паперових терористів”, зокрема планують змінити порядок отримання українцями письмових відповідей від органів влади.
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