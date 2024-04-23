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Українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км

Сьогодні 15:48
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Незвичний рекорд встановила українська бігунка.

Новости Днепра про Українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км

Христина Богом’яхова пробігла “десятку” за 37:26, але не сама – а із дитячим візочком! Це на 1 хвилину та 58 секунд краще за попереднє досягнення.

Забіг пройшов у польському місті Старі Бабиці. На змаганнях була сертифікована траса та відеофіксація часу. Підтвердити рекорд змогли лише за 16 тижнів. 

Христина — майстер спорту зі спортивного орієнтування, personal best на марафоні — 2:43.56. Атлетка має титул “Мама Року-2017”. У неї двоє дітей. 
 

Новости Днепра про Українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 кмУкраїнська

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