Українка встановила незвичний рекорд Гіннеса у бігу з візочком на 10 км

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Христина Богом’яхова пробігла “десятку” за 37:26, але не сама – а із дитячим візочком! Це на 1 хвилину та 58 секунд краще за попереднє досягнення.
Забіг пройшов у польському місті Старі Бабиці. На змаганнях була сертифікована траса та відеофіксація часу. Підтвердити рекорд змогли лише за 16 тижнів.
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